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НОВОСТИ

Бельгия высылает 21 дипломата РФ по обвинению в шпионаже, угрозе безопасности — СМИ

18:00 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Бельгия высылает 21 российского дипломата якобы за шпионаж или угрозу безопасности королевства. Об этом сообщает во вторник местное агентство Бельга со ссылкой на главу МИД страны Софи Вильмес.

При этом, как отмечает агентство, дипломатические каналы с Москвой остаются открытыми.

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