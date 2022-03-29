Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня — Мединский
20:40 29.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.
Он отметил, что предложения Киева представляют собой первое конкретно сформулированное стремление к компромиссу. «Увидев такой шаг, мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — подчеркнул он.
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