Деэскалация на направлениях Киева и Чернигова не означает прекращения огня — Мединский

20:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Постепенная военная деэскалация на киевском и черниговском направлениях не означает прекращения огня. Об этом заявил глава российской делегации, помощник президента Владимир Мединский.

Он отметил, что предложения Киева представляют собой первое конкретно сформулированное стремление к компромиссу. «Увидев такой шаг, мы сформулировали тоже со своей стороны два больших ответных шага. Первый касается постепенной военной деэскалации на двух направлениях — киевском и черниговском. Это не прекращение огня, но это наше стремление постепенно прийти к деэскалации конфликта хотя бы на этих направлениях», — подчеркнул он.