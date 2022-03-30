Кинотеатры в России могут потерять в этом году более 10 млрд руб
18:15 30.03.2022 Источник: Интерфакс
"Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан, понятно, что это прогноз, - 11,1 млрд рублей. Это то, что кинотеатры не доберут, исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Сельянов на совещании Минкультуры РФ с представителями киноиндустрии.
Он отметил, что доходы от проката голливудских картин составляли порядка 75% выручки кинотеатров. Кроме того, по словам продюсера, кинотеатры в летний период также потеряют часть контента, так как традиционно летом выходили голивудские блокбастеры, а российских картин было меньше.
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