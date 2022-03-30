Кинотеатры в России могут потерять в этом году более 10 млрд руб

18:15 Источник: Интерфакс

Российские кинотеатры могут потерять в 2022 году более 11 млрд рублей из-за ухода голливудского кино, необходимо проработать меры поддержки, заявил глава Ассоциации продюсеров кино и телевидения Сергей Сельянов.

"Объём убытков с сегодняшнего дня до конца года рассчитан, понятно, что это прогноз, - 11,1 млрд рублей. Это то, что кинотеатры не доберут, исходя из сегодняшней ситуации", - сказал Сельянов на совещании Минкультуры РФ с представителями киноиндустрии.

Он отметил, что доходы от проката голливудских картин составляли порядка 75% выручки кинотеатров. Кроме того, по словам продюсера, кинотеатры в летний период также потеряют часть контента, так как традиционно летом выходили голивудские блокбастеры, а российских картин было меньше.