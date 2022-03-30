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НОВОСТИ

Австрия не собирается платить в рублях за российский газ

18:52 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вена не будет платить Москве за газ в рублях. С таким заявлением выступила в среду министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Она представляет ведущую политическую силу республики — Австрийскую народную партию, которую возглавляет канцлер Карл Нехаммер.

«Мы не будем платить в рублях. Здесь мы придерживаемся единого мнения со всеми другими государствам Европейского союза», — сказала Таннер в интервью телеканалу «Пульс-24».

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