Австрия не собирается платить в рублях за российский газ

18:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вена не будет платить Москве за газ в рублях. С таким заявлением выступила в среду министр обороны Австрии Клаудиа Таннер. Она представляет ведущую политическую силу республики — Австрийскую народную партию, которую возглавляет канцлер Карл Нехаммер.

«Мы не будем платить в рублях. Здесь мы придерживаемся единого мнения со всеми другими государствам Европейского союза», — сказала Таннер в интервью телеканалу «Пульс-24».