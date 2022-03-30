Австрия не собирается платить в рублях за российский газ
18:52 30.03.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Мы не будем платить в рублях. Здесь мы придерживаемся единого мнения со всеми другими государствам Европейского союза», — сказала Таннер в интервью телеканалу «Пульс-24».
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