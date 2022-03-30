Южная Осетия собирается завершить юридические процедуры по вхождению в РФ после 10 апреля

22:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все юридические процедуры по вхождению Республики Южная Осетия в состав Российской Федерации будут завершены после выборов президента, которые пройдут 10 апреля. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь президента Южной Осетии Анатолия Бибилова Дина Гассиева.

«Все юридические процедуры [по вхождению в состав РФ] будут завершены после выборов президента», — сказала она.