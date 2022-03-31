Сбер представил Power – инновационное кассовое устройство
15:17 31.03.2022
IT-компания «Эвотор» (входит в экосистему Сбера) вывела на рынок Power – инновационное многофункциональное компактное устройство «3 в 1» с сенсорным экраном на платформе Android 10. Power заменяет полноценную POS-систему (с системным блоком и монитором) для предприятий розничной торговли и может использоваться как фискальный регистратор или смарт-терминал. При этом устройство стоит примерно вдвое меньше, чем аналогичные по функционалу популярные POS-системы. Это первая модель такого типа на российском рынке контрольно-кассовой техники.
Одновременно Power представляет собой мощный смарт-терминал с широким выбором приложений для автоматизации и управления бизнесом из маркетплейса «Эвотор.Маркет», с автоотрезом и скоростью печати чеков 300 мм/с, что сопоставимо с показателями топовых моделей фискальных регистраторов. Все это позволяет предпринимателю быстрее обслуживать своих клиентов. К Power можно подключить внешний сенсорный монитор и даже использовать его в качестве кассы самообслуживания. Power успешно прошел тестирование в режиме промышленной эксплуатации в различных точках продаж во всех вариантах использования.
Power разработан с учетом потребностей крупного и среднего бизнеса: ретейла, DIY, HoReCa и др. Широкие возможности Power позволяют внедрить новые сценарии взаимодействия с покупателями. Семидюймовый сенсорный экран можно использовать: для оплаты по QR-коду, показа акций и рекламы, чаевых, оценки качества обслуживания, QR-кода программы лояльности. Устройство оснащено 11 портами для подключения любого дополнительного оборудования: сканера, пинпада, денежного ящика, весов и др. Power совместим с распространенными системами автоматизации, универсальными и специализированными сервисами и утилитами из маркетплейса «Эвотор.Маркет». При необходимости он может быть интегрирован даже с самописными системами.
«Вместе с компаниями экосистемы Сбер запускает инновационные продукты, которые отвечают текущим потребностям бизнеса и вызовам рынка, – отметил директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка Дмитрий Малых. – Мы уверены, что Power станет востребованным устройством и изменит ландшафт российского кассового рынка. Сейчас в бизнесе особенно востребованы гибкие, настраиваемые и экономичные продукты и устройства, способные решать сразу ряд задач, быстро адаптироваться под новый формат бизнеса, помогающие предпринимателю активнее коммуницировать со своим клиентом».
«Сегодня ретейлу и HoReCa нужны умные многофункциональные устройства, которые могут быть адаптированы под разные задачи автоматизации, трансформации, масштабирования бизнеса, – сказал генеральный директор ИТ-компании «Эвотор» Андрей Романенко. – Мы разработали Power так, чтобы на его основе можно было внедрять разные технологии и варьировать его функционал в зависимости от конкретных бизнес-задач. Второй тренд – растущая важность коммуникаций с покупателем. Бизнес борется за каждого клиента. И здесь возможности Power дают больше точек контакта с клиентом – без дополнительных затрат на экран покупателя, пульт оценки обслуживания и другие устройства».
Дизайн, конструкция, схемотехника и программное обеспечение Power разработаны командой Эвотора. Устройство собирается на нескольких российских заводах. Подробнее – на сайте Эвотора.
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