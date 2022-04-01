Силовые службы в Курской области перешли в режим повышенной готовности — губернатор

11:10 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности из-за событий в Белгороде, сообщил в пятницу в своем телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Из-за событий в Белгороде все силовые службы в Курской области переведены в режим повышенной готовности», — написал Старовойт.