Локализация пожара на нефтебазе в Белгороде завершена - губернатор
19:30 01.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома», — написал он.
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