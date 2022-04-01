Локализация пожара на нефтебазе в Белгороде завершена - губернатор

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пожарные локализовали возгорание на нефтебазе в Белгороде. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.



«Локализация пожара завершена. До конца дня сотрудниками МЧС будет устранено открытое горение. Сразу после этого жители смогут вернуться в свои дома», — написал он.





