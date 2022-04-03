Песков назвал Лондон "оазисом для преступников"
15:30 03.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
В ответ на вопросы журналиста Павла Зарубина о том, когда начали «подтачиваться» отношения России и Европы, представитель Кремля заметил: «Слушайте, это было постоянно». Он напомнил о критике в адрес России, звучавшей из-за обстановки в Чечне или ситуации с бывшим офицером ФСБ Александром Литвиненко.
«Я очень хорошо помню: пресс-конференция, с надрывом вопросы журналистов: значит, отравили Литвиненко. При чем здесь мы? В Лондоне собирается вся шваль, которая где-то наворовала деньги, и эта шваль собиралась там последние двадцать лет, — заметил Песков. — Наворовал деньги — в Лондон: почет и уважение, почетный вор, сидишь, тратишь наворованные деньги. Выдавать никто не собирается, сотрудничать с нашими правоохранительными органами никто не собирается. Вот такой оазис для преступников».
Обратившись к ситуации в Чечне представитель Кремля напомнил, что страны Запада тогда «не хотели замечать ничего, они не хотели замечать терроризм».
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