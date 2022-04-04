Звезды российской эстрады дали благотворительный концерт для семей военнослужащих в подмосковной Кубинке

11:18

Фото пресс-службы губернатора Московской области



Знаменитые российские артистывыступили в Кубинке Одинцовского городского округа Московской области. О концерте попросили жены офицеров 45-й бригады спецназа ВДВ во время встречи с губернатором Московской областим. На него также пригласили членов семей военнослужащих пилотажных групп «Русские Витязи» и «Стрижи», 38-го Научно-исследовательского испытательного института бронетанковой техники имени маршала бронетанковых войск Якова Федоренко и всех тех, кто сейчас находится на страже рубежей нашей Родины. В зрительном зале собралось около 1000 человек.

Мероприятие началось с минуты молчания в память о тех, кто выполнил воинский долг ценой своей жизни.

Это уже второй благотворительный концерт, организованный при поддержке Андрея Воробьёва. Первый прошел в Доме правительства региона для беженцев из ЛДНР, размещенных в Подмосковье.

Идея родилась во время одного из совещаний с губернатором, на котором обсуждалась гуманитарная помощь для людей из Донбасса. По видеоконференцсвязи подключился и народный артист РФ Николай Басков. Он заявил о готовности проводить концерты для жителей ЛНР и ДНР, добавив, что многие из его коллег также хотят поддержать их. Буквально через полторы недели, 19 марта, Николай Басков вместе с Полиной Гагариной исполнили свои самые популярные песни для беженцев.

«Когда я был на прямой связи с губернатором Московской области Андреем Юрьевичем Воробьёвым, то сказал, что наш эстрадный цех хочет поддержать военнослужащих. Мы не остались в стороне, готовы выступать и дарить свое творчество, тем самым внося вклад в поддержание боевого духа наших солдат», – сказал народный артист РФ Николай Басков.

В Кубинке для членов семей военнослужащих также прозвучали любимые многими хиты.

«Петь для вас – большая честь и мой гражданский долг. И я это делаю с огромным удовольствием и счастьем. Я занимаюсь музыкой с самых детских лет и для меня музыка была исцелением, вдохновением и самое главное – надеждой. Я хочу, чтобы сегодня вы были вдохновлены, окрылены, я хочу вас поддержать всем сердцем. Чтобы в вашем сердце всегда горел свет, надежда и вера, что все будет хорошо. А так и будет, и только так!» – сказала Полина Гагарина.

Заслуженный артист России, депутат Государственной Думы РФ Денис Майданов презентовал клип на песню, посвященную спецоперации – «Победа за нами».

«Сегодня мы выступаем для членов семей военнослужащих. Ребята находятся в авангарде России. Давайте передадим им привет вместе с нашей верой в Победу. Крайне важно поддерживать, вселять в них и их близких дополнительную веру и оптимизм, – отметил Денис Майданов. – Любовь друг к другу, к ближнему, к родителям, детям, любовь к Родине, к ее идеалам и ее будущему – это то, на чем стоит наша жизнь».

После концерта зрители делились эмоциями. «Это мероприятие для поднятия духа, хотя мы сами кому хочешь дух поднимем – я вам так скажу. Это факт. Но очень приятно, что о нас думают, помнят и заботятся. Понимаете, мы – тыл, если мы будем спокойны здесь, наши мужья будут спокойны там», – сказала Наталья, супруг которой сейчас исполняет свой воинский долг.