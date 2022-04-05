0
0
172
НОВОСТИ

Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в Красногорске

15:10 05.04.2022

красногорск.JPG
Фото пресс-службы губернатора Московской области
5 апреля губернатор Московской области Андрей Воробьёв посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в «Молодежном центре» в Красногорске, а также пообщался с волонтерами.

«Дети несут игрушки, некоторые свои любимые. Школьники, студенты пишут письма военным и жителям со словами поддержки. Активные люди организуют сбор помощи среди друзей, знакомых, на предприятиях. Хочу всех поблагодарить за эту работу. Мы тоже сегодня внесем свою лепту», – сказал губернатор и передал детское питание для жителей ЛДНР.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тыс. единиц товаров: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома, бытовая химия, одноразовая посуда, детские товары и мелкая бытовая техника.

«Наибольший запрос в средствах личной гигиены, также есть необходимость в одежде. Центр открыт ежедневно с 10 до 19 часов, у нас работают 5-10 волонтеров. Можно позвонить по телефону (8-495-563-3368), вам ответит специалист и расскажет, что сейчас наиболее необходимо. Мы в конце дня смотрим, чего не хватает, это и рекомендуем приносить», – поделился директор «Молодежного центра» Иван Билибин.

В сборе гумпомощи приняли участие уже более 530 жителей городского округа Красногорск, 16 торговых центров и 15 предприятий округа.

«Мы с сыном пришли сегодня поддержать беженцев из Донбасса, в первую очередь детей. Принесли товары первой необходимости: крупы, молоко и средства личной гигиены», – поделилась жительница городского округа Красногорск Юлия Голополосова.

Первая партия гумпомощи (14 тонн) была направлена в пункты временного размещения беженцев Волоколамского городского округа 11 и 14 марта.

13 семьям, прибывшим из ДНР и ЛНР, которые обратились в администрацию городского округа Красногорск, оказана адресная помощь: выданы продуктовые наборы, средства гигиены, одежда, инвалидная коляска, канцелярия.

Отдельно идет сбор для беженцев, живущих в муниципалитете у родственников и друзей – их около 400 человек.

В подмосковных пунктах сбора гуманитарной помощи трудятся почти 1,5 тыс. добровольцев.

Екатерина Кокорева работала в кафе гостиницы аэропорта Шереметьево. А параллельно еще со времен первой волны пандемии коронавируса занималась волонтерством. Сейчас пассажиропоток по известным причинам стал меньше – девушку сократили. Чтобы не оставаться без дела, она с головой погрузилась в волонтерскую работу. Помогает заниматься сбором «гуманитарки» в красногорском центре.

«У меня появилось много свободного времени в связи с сокращением. Не люблю сидеть дома, поэтому начала приезжать в «Молодежный центр» и оказывать помощь. Он стал моим вторым домом, – рассказала Екатерина. – Объемы поступления помощи увеличиваются и здесь надо находиться постоянно. Хочу призвать жителей по возможности помогать людям, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Никита Ильичев организовывал точки сбора гуманитарной помощи в 3 городах Подмосковья. Рассказывает, что волонтеры полностью обеспечивают всем необходимым беженцев, размещенных в Пушкинском округе. А не так давно направили гуманитарную помощь военным Софринской бригады.

Екатерина Скорикова родом из Донбасса. В Подмосковье приехала в 2014 году, получила гражданство. На родине у нее остались бабушка, папа, а также два дяди, которые сейчас защищают Донбасс. Девушка координирует пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцовском округе для беженцев и жителей ЛДНР.

Волонтер Ирина Ночевная активно помогает жителям ЛДНР, которых разместили в оздоровительном центре «Мечта» в Подольске. А параллельно трудится еще и в распределительном центре гуманитарной помощи в Домодедове. В нем сортируется весь собранный груз в Подмосковье, откуда потом напрямую доставляется жителям Донбасса.

Екатерина Андреева также помогает на центральном складе в Домодедове: сортирует, комплектует, расфасовывает гуманитарную помощь и координирует деятельность волонтеров.

Артем Лебедев со своей командой в Талдоме собрал больше 2 тонн гуманитарной помощи. Сейчас комплектует новую партию, акцент на детей – раскраски, карандаши, книги.

Всего в Подмосковье открыто 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров движения «Волонтеры Подмосковья», 74 – в волонтерских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах (10 – совместно с региональным отделением партии «Единая Россия»), 47 – на базе техникумов, 5 – в вузах. Они работают ежедневно, список с адресами и номерами телефонов опубликован на сайте.

Также в области организовано более 50 пунктов сбора гуманитарной помощи «Единой России».

В распределительном центре в Домодедове сортируют товары из всех пунктов, оттуда их напрямую доставляют тем, кому необходима помощь.

Всего в Подмосковье собрано уже более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс.

В Московскую область приехало около 10 тыс. человек из ЛДНР – большинство находятся у родственников и знакомых. Порядка 1,3 тыс. – в пунктах временного размещения Для людей созданы комфортные условия. Их поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах, обеспечили питанием, лекарствами, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Дети пошли учиться в школы. 25 человек трудоустроены на предприятия Подмосковья, еще более 100 оформляются на работу. За каждой прибывшей семьей закреплен куратор из числа соцработников.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

17:00 05.04.2022
Путин поручил увеличить выпуск продуктов питания для внутреннего рынка
0
0
16:32 05.04.2022
Москва и Киев провели обмен 86 на 86 человек — Москалькова
0
67
16:12 05.04.2022
В Крыму оценивают подпадающее под национализацию имущество украинцев в миллиарды рублей
0
97
16:00 05.04.2022
Власти Израиля арестовали палестинского губернатора Иерусалима
0
131
15:32 05.04.2022
Неизвестный напал с ножом на посетителей мавзолея в иранском Мешхеде
0
144
15:12 05.04.2022
Министр обороны Польши подписал договор с США на поставку республике 250 танков Abrams
0
187
15:00 05.04.2022
Испания вышлет около 25 дипломатов РФ из страны
0
180
14:32 05.04.2022
Переход к международным расчетам в рублях идет осторожно — Песков
0
288
14:12 05.04.2022
Швеция высылает трех российских дипломатов
0
243
14:00 05.04.2022
Зеленский считает, что Орбану придется выбрать «между Россией и остальным миром»
0
294

Возврат к списку