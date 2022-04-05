Андрей Воробьев посетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в Красногорске

15:10

Фото пресс-службы губернатора Московской области



5 апреля губернатор Московской областипосетил пункт сбора гуманитарной помощи для жителей ЛДНР в «Молодежном центре» в Красногорске, а также пообщался с волонтерами.

«Дети несут игрушки, некоторые свои любимые. Школьники, студенты пишут письма военным и жителям со словами поддержки. Активные люди организуют сбор помощи среди друзей, знакомых, на предприятиях. Хочу всех поблагодарить за эту работу. Мы тоже сегодня внесем свою лепту», – сказал губернатор и передал детское питание для жителей ЛДНР.

Пункт сбора гуманитарной помощи в Красногорске был открыт 24 февраля. За это время собрано более 110 тыс. единиц товаров: продукты питания, одежда, средства личной гигиены, товары для дома, бытовая химия, одноразовая посуда, детские товары и мелкая бытовая техника.

«Наибольший запрос в средствах личной гигиены, также есть необходимость в одежде. Центр открыт ежедневно с 10 до 19 часов, у нас работают 5-10 волонтеров. Можно позвонить по телефону (8-495-563-3368), вам ответит специалист и расскажет, что сейчас наиболее необходимо. Мы в конце дня смотрим, чего не хватает, это и рекомендуем приносить», – поделился директор «Молодежного центра» Иван Билибин.

В сборе гумпомощи приняли участие уже более 530 жителей городского округа Красногорск, 16 торговых центров и 15 предприятий округа.

«Мы с сыном пришли сегодня поддержать беженцев из Донбасса, в первую очередь детей. Принесли товары первой необходимости: крупы, молоко и средства личной гигиены», – поделилась жительница городского округа Красногорск Юлия Голополосова.

Первая партия гумпомощи (14 тонн) была направлена в пункты временного размещения беженцев Волоколамского городского округа 11 и 14 марта.

13 семьям, прибывшим из ДНР и ЛНР, которые обратились в администрацию городского округа Красногорск, оказана адресная помощь: выданы продуктовые наборы, средства гигиены, одежда, инвалидная коляска, канцелярия.

Отдельно идет сбор для беженцев, живущих в муниципалитете у родственников и друзей – их около 400 человек.

В подмосковных пунктах сбора гуманитарной помощи трудятся почти 1,5 тыс. добровольцев.

Екатерина Кокорева работала в кафе гостиницы аэропорта Шереметьево. А параллельно еще со времен первой волны пандемии коронавируса занималась волонтерством. Сейчас пассажиропоток по известным причинам стал меньше – девушку сократили. Чтобы не оставаться без дела, она с головой погрузилась в волонтерскую работу. Помогает заниматься сбором «гуманитарки» в красногорском центре.

«У меня появилось много свободного времени в связи с сокращением. Не люблю сидеть дома, поэтому начала приезжать в «Молодежный центр» и оказывать помощь. Он стал моим вторым домом, – рассказала Екатерина. – Объемы поступления помощи увеличиваются и здесь надо находиться постоянно. Хочу призвать жителей по возможности помогать людям, находящимся в трудной жизненной ситуации».

Никита Ильичев организовывал точки сбора гуманитарной помощи в 3 городах Подмосковья. Рассказывает, что волонтеры полностью обеспечивают всем необходимым беженцев, размещенных в Пушкинском округе. А не так давно направили гуманитарную помощь военным Софринской бригады.

Екатерина Скорикова родом из Донбасса. В Подмосковье приехала в 2014 году, получила гражданство. На родине у нее остались бабушка, папа, а также два дяди, которые сейчас защищают Донбасс. Девушка координирует пункт сбора гуманитарной помощи в Одинцовском округе для беженцев и жителей ЛДНР.

Волонтер Ирина Ночевная активно помогает жителям ЛДНР, которых разместили в оздоровительном центре «Мечта» в Подольске. А параллельно трудится еще и в распределительном центре гуманитарной помощи в Домодедове. В нем сортируется весь собранный груз в Подмосковье, откуда потом напрямую доставляется жителям Донбасса.

Екатерина Андреева также помогает на центральном складе в Домодедове: сортирует, комплектует, расфасовывает гуманитарную помощь и координирует деятельность волонтеров.

Артем Лебедев со своей командой в Талдоме собрал больше 2 тонн гуманитарной помощи. Сейчас комплектует новую партию, акцент на детей – раскраски, карандаши, книги.

Всего в Подмосковье открыто 130 волонтерских пунктов сбора гуманитарной помощи: 5 региональных волонтерских ресурсных центров движения «Волонтеры Подмосковья», 74 – в волонтерских и молодежных муниципальных центрах или муниципальных общественных палатах (10 – совместно с региональным отделением партии «Единая Россия»), 47 – на базе техникумов, 5 – в вузах. Они работают ежедневно, список с адресами и номерами телефонов опубликован на сайте.

Также в области организовано более 50 пунктов сбора гуманитарной помощи «Единой России».

В распределительном центре в Домодедове сортируют товары из всех пунктов, оттуда их напрямую доставляют тем, кому необходима помощь.

Всего в Подмосковье собрано уже более 800 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. Помощь отправляется в пункты временного содержания региона, Ростов и Донбасс.

В Московскую область приехало около 10 тыс. человек из ЛДНР – большинство находятся у родственников и знакомых. Порядка 1,3 тыс. – в пунктах временного размещения Для людей созданы комфортные условия. Их поселили в детских летних лагерях и оздоровительных центрах, обеспечили питанием, лекарствами, теплой одеждой, сим-картами, школьными принадлежностями. Дети пошли учиться в школы. 25 человек трудоустроены на предприятия Подмосковья, еще более 100 оформляются на работу. За каждой прибывшей семьей закреплен куратор из числа соцработников.