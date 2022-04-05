Министр обороны Польши подписал договор с США на поставку республике 250 танков Abrams
15:12 05.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак подписал с американской стороной договор на поставки республике 250 танков Abrams. Соответствующую церемонию транслирует во вторник Польское телевидение.
«Соглашение гарантирует поставку 250 танков Abrams в самой современной версии для польской армии», — сказал Блащак.
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