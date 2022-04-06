РФ не планирует устранение Зеленского и ждет, что Киев согласится на ее условия — Песков
13:05 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков опроверг высказывающиеся в СМИ предположения о якобы планах России по устранению президента Украины Владимира Зеленского и выразил надежду на то, что Киев согласится на условия Москвы для завершения спецоперации. Об этом он заявил в интервью телеканалу Эль-се-и, которое выйдет в эфир в среду вечером.
«Нет, это неправда. Речь об этом не идет, как и об оккупации Украины», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать подобные утверждения. «Многие журналисты обсуждают его [Зеленского] заявления. Это президент Украины, но мы не знаем, что он пьет и курит», — заметил пресс-секретарь.
«Мы заинтересованы в том, чтобы он принял условия России, которые были четко изложены российской делегацией. Мы бы хотели через переговоры завершить специальную военную операцию», — добавил Песков.
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