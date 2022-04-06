В Москве выявили 1 072 заразившихся коронавирусом за сутки
14:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 1 072 против 596 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в среду.
В относительном выражении прирост составил 0,04%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 745 029 случаев заражения.
Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 21 днем ранее, до 42 817.
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