Норвегия высылает трех российских дипломатов
15:32 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти Норвегии решили выслать из страны трех российских дипломатов. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел королевства.
«Норвегия решила выслать трех дипломатов из посольства России в Осло», — сказала глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.
По ее утверждению, все трое «осуществляли деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».
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