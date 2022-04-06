Норвегия высылает трех российских дипломатов

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Власти Норвегии решили выслать из страны трех российских дипломатов. Об этом сообщила в среду пресс-служба министерства иностранных дел королевства.

«Норвегия решила выслать трех дипломатов из посольства России в Осло», — сказала глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт.

По ее утверждению, все трое «осуществляли деятельность, не совместимую с их дипломатическим статусом».