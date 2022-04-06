Инсценировку в Буче нужно расследовать, но нужно независимое расследование — Песков

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков убежден, что инсценировку в Буче необходимо расследовать, но такое расследование должно быть объективным и независимым.

«Безусловно, чудовищную инсценировку Бучи нужно и должно расследовать», — сказал Песков журналистам в среду. «Но при этом нужно определиться, что будет являться действительно беспристрастным, независимым расследованием. Мы с вами помним различного вида расследования, где Россия не была представлена в последнее время, и которые мы ни при каких обстоятельствах не можем воспринимать как независимые. Очень важно избежать такой ситуации», — отметил представитель Кремля.