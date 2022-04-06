США вводят запрет на новые инвестиции в экономику РФ — администрация
17:40 06.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Власти США вводят запрет на новые инвестиции в экономику РФ. Об этом сообщил в среду на специальном телефонном брифинге для журналистов, посвященном введению Соединенными Штатами новых санкций в отношении России, представитель американской администрации высокого ранга.
«Сегодня мы в координации с Группой семи и ЕС объявляем о запрете на новые инвестиции в РФ», — сказал он, пояснив, что соответствующий указ будет подписан президентом США Джо Байденом. «Без инвестиций со стороны нашего частного сектора [президент РФ Владимир] Путин лишится опыта и навыков, которые связаны с инвестициями, а последствия для нынешней „утечки мозгов“ из РФ будут значительными», — утверждал он.
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