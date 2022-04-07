На частотах Euronews начал вещание "Соловьев.Live"

09:10 Источник: НГ-Online

Телеканал "Соловьев.Live" начал вещание на частотах Euronews в четверг 7 апреля в 7.00 утра по мск, сообщает пресс-служба канала.

Авторский общественно-политический круглосуточный канал журналиста и ведущего Владимира Соловьёва освещает в режиме 24/7 в прямом эфире оперативные новости и аналитику ключевых событий, ведет прямые включения с мест происшествий, эксклюзивные комментарии на актуальные темы, создает авторские программы. Отмечается, что за прямым эфиром можно следить на всех существующих площадках: телевидение, радио, социальные сети, мессенджеры.

Ранее Роскомнадзор ограничил доступ к материалам телеканала Euronews на территории РФ из-за фейков о специальной военной операции на Украине.

Вера Цветкова