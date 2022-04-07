Глава МИД Австралии объявила о введении санкций в отношении 67 россиян — Reuters
11:05 07.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Австралия в четверг объявила о введении санкций в отношении 67 россиян в связи с проведением РФ специальной военной операции на Украине. Об этом заявила глава МИД страны Марис Пейн в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, передает агентство Рейтер.
«Сегодня я объявляю о новых санкциях в отношении 67 представителей российских элит и олигархов, близких к [президенту РФ Владимиру] Путину, которые способствуют его возмутительным действиям и поддерживают их», — сказала Пейн.
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