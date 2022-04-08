ЕС исключил Сербию из санкционного списка стран, ввозящих нефть из России — СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Евросоюз исключил Сербию из списка стран, попадающих под санкции за ввоз российской нефти. Об этом сообщила в пятницу газета «Блиц» со ссылкой на источник, близкий к переговорам.

«Это значит, что мы продолжим ввозить нефть через Адриатический коридор, что означает, что мы обеспечены нефтью и после 15 мая через [Адриатический нефтепровод] JANAF», — цитирует издание слова источника.

Переговоры в Брюсселе об исключении Сербии из санкционного списка велись по поручению президента Александара Вучича. Издание отмечает, что «Сербии помогли [председатель Еврокомиссии] Урсула фон дер Ляйен, [глава Евросовета] Шарль Мишель и Франция, председательствующая в ЕС».

В четверг президент Вучич рассказал, что Сербия была вынуждена проголосовать за приостановку членства России в Совете ООН по правам человека из-за давления и шантажа Запада. По словам сербского лидера, страну шантажировали именно нефтяными санкциями: «Сейчас идет решение судьбы Сербии, исключат ли нас из пакета санкций на нефть, именно сегодня».