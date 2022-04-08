В МВД подтвердили задержание одного из подозреваемых в нападении на Муратова

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратов в вагоне поезда, личность второго установлена. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

«Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва — Рязанская в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан житель столицы 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к инциденту, произошедшему 7 апреля в поезде сообщением Москва — Самара», — сказали в пресс-службе, добавив, что решается вопрос о принятии в отношении него процессуального решения. Личность второго участника нападения также оперативно установлена. «Местонахождение второго участника инцидента устанавливается», — добавили в ведомстве.

Ранее о задержании нападавшего сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.

Накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД России поступило сообщение, что в поезде Москва — Самара требуются сотрудники полиции. Полицейские, прибыв на место, установили, что во время посадки пассажиров на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира — главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись.

Журналист сообщил ТАСС, что после инцидента в поезде ему оказали медпомощь. По его словам, краска не нанесла серьезного ущерба зрению.