В МВД подтвердили задержание одного из подозреваемых в нападении на Муратова
15:32 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Сотрудники полиции задержали одного из подозреваемых в нападении на главного редактора «Новой газеты» Дмитрия Муратов в вагоне поезда, личность второго установлена. Об этом ТАСС в пятницу сообщили в пресс-службе управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.
«Сотрудниками линейного управления МВД России на станции Москва — Рязанская в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий задержан житель столицы 1984 года рождения, подозреваемый в причастности к инциденту, произошедшему 7 апреля в поезде сообщением Москва — Самара», — сказали в пресс-службе, добавив, что решается вопрос о принятии в отношении него процессуального решения. Личность второго участника нападения также оперативно установлена. «Местонахождение второго участника инцидента устанавливается», — добавили в ведомстве.
Ранее о задержании нападавшего сообщил источник ТАСС в правоохранительных органах.
Накануне вечером в дежурную часть линейного управления МВД России поступило сообщение, что в поезде Москва — Самара требуются сотрудники полиции. Полицейские, прибыв на место, установили, что во время посадки пассажиров на Казанском вокзале двое мужчин в медицинских масках, назвавшись проводнику провожающими, прошли в вагон. Затем один из них зашел в купе и облил красной краской находившегося там пассажира — главного редактора «Новой газеты», лауреата Нобелевской премии Дмитрия Муратова. Сразу после этого оба неизвестных выбежали на платформу и скрылись.
Журналист сообщил ТАСС, что после инцидента в поезде ему оказали медпомощь. По его словам, краска не нанесла серьезного ущерба зрению.
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