На Украине будет национализировано все имущество России — Шмыгаль
16:00 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что в стране будет национализировано все российское имущество, соответствующий процесс уже начался.
«Есть ряд бизнесов на Украине, которые принадлежат государству Россия. Безусловно, принято сейчас законодательство про национализацию. Мы уже начали все эти процессы, то есть, безусловно, мы национализируем все российское имущество для того, чтобы возместить за его счет частицу тех убытков, которые наносит нам РФ», — заявил он в пятницу в интервью, которое транслировалось в эфире канала «Украина-24».
В ответ на уточняющий вопрос ведущего о механизмах национализации Шмыгаль заявил, что этот процесс будет происходить согласно принятому Верховной радой закону, а не в соответствии с украинской конституцией. «Механизмы прописаны в законе, — сказал он. — Я думаю, что мы будем действовать согласно новому закону и национализировать это имущество в условиях военного времени».
Согласно статье 41 Конституции Украины, принудительное отчуждение объектов права частной собственности может быть применено только как исключение по мотивам общественной необходимости и при условии предварительного и полного возмещения их стоимости. Принудительное отчуждение таких объектов с последующим полным возмещением их стоимости допускается лишь в условиях военного или чрезвычайного положения. В этой же статье указано, что конфискация имущества может быть применена исключительно по решению суда.
Несмотря на это, на Украине приняли закон, в соответствии с которым собственность РФ будет изыматься без компенсации и без решения суда. Для этого будет достаточно решения Совбеза.
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