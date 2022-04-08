Россия в качестве ответной меры высылает 45 польских дипломатов

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Польши объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов, они должны будут покинуть Россию до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России», — говорится в сообщении.