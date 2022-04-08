0
0
101
НОВОСТИ

Россия в качестве ответной меры высылает 45 польских дипломатов

17:00 08.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москва в качестве ответной меры на высылку российских дипломатов из Польши объявила персонами нон грата 45 польских дипломатов, они должны будут покинуть Россию до 13 апреля. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

«В качестве ответной меры на недружественные действия Польши по высылке российских дипломатов, исходя из принципа взаимности, 45 сотрудников посольства Республики Польша и генконсульств Республики Польша в Иркутске, Калининграде и Санкт-Петербурге объявлены персонами нон грата. Им надлежит покинуть территорию Российской Федерации до конца дня 13 апреля. Соответствующая нота вручена послу Польши в России», — говорится в сообщении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

НОВОСТИ

17:40 08.04.2022
Дату референдума о вхождении Южной Осетии в РФ определят после правовых процедур — Бибилов
0
75
17:12 08.04.2022
В Думу внесли проект о национализации собственности граждан недружественных стран
0
144
16:32 08.04.2022
Курсы доллара и евро на Мосбирже опустились ниже 72 руб. и 78 руб. соответственно
0
194
16:12 08.04.2022
Удар по вокзалу в Краматорске нанесли ВСУ из района Доброполья — Минобороны РФ
0
266
16:00 08.04.2022
На Украине будет национализировано все имущество России — Шмыгаль
0
231
15:45 08.04.2022
Okko покажет научное шоу «Границы познания»
0
240
15:32 08.04.2022
В МВД подтвердили задержание одного из подозреваемых в нападении на Муратова
0
259
15:12 08.04.2022
Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300 — СМИ
0
331
15:00 08.04.2022
ЕС расширил черный список против РФ и Белоруссии до 1 091 человека и 80 организаций — ЕК
0
306
14:43 08.04.2022
Главы МИД РФ и Бахрейна обсудили на встрече ситуацию на Украине и безопасность региона Персидского залива
0
312

Возврат к списку