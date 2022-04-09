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НОВОСТИ

Глава МИД КНР заявил о готовности противодействовать мышлению времен холодной войны Запада

10:30 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим сербским коллегой Николой Селаковичем заявил о готовности КНР объединить усилия с международным сообществом, чтобы противостоять возрождаемому Западом мышлению холодной войны и не допустить раскола в мире. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.

«В сложившейся ситуации мировое сообщество должно проявлять особую бдительность в связи с возвращением [ряда западных стран] к мышлению времен холодной войны. Необходимо сообща противостоять попыткам разъединить мир», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.

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