Глава МИД КНР заявил о готовности противодействовать мышлению времен холодной войны Запада
10:30 09.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора со своим сербским коллегой Николой Селаковичем заявил о готовности КНР объединить усилия с международным сообществом, чтобы противостоять возрождаемому Западом мышлению холодной войны и не допустить раскола в мире. Об этом сообщил в субботу МИД КНР.
«В сложившейся ситуации мировое сообщество должно проявлять особую бдительность в связи с возвращением [ряда западных стран] к мышлению времен холодной войны. Необходимо сообща противостоять попыткам разъединить мир», — приводит слова Ван И сайт китайского внешнеполитического ведомства.
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