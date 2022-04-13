Как помогать в новых реалиях: инновации платформы СберВместе

12:27

Ко Дню мецената и благотворителя, который отмечается 13 апреля, платформа СберВместе подготовила гайд о том, как помогать благотворительным фондам в новых условиях. В нем собраны ответы на самые актуальные вопросы: что будет с ежемесячными подписками, оформленными ранее; как оформить подписку сейчас; что делать, если VPN блокирует переводы; как еще можно участвовать в благотворительности помимо перевода денег.

Платформа также презентовала новый сервис «Мое событие», в котором любой желающий может создать собственное благотворительное событие, инициировав сбор средств в пользу конкретной истории. В СберВместе уверены, что такая механика поддержит НКО и увеличит пожертвования.

Как отмечают в СберВместе, благотворительные фонды особо ценят регулярные взносы: предсказуемые поступления позволяют лучше планировать бюджет, чувствовать уверенность в завтрашнем дне и добиваться стабильных результатов, то есть помогать большему числу подопечных. В текущей ситуации, когда некоторые частные и корпоративные жертвователи приостанавливают благотворительные платежи, это критически важно.

«Мы видим, что у наших клиентов сохраняется потребность помогать, и поддерживаем их в этом желании. Поэтому мы подготовили гайд с ответами на важные вопросы и запустили новый сервис «Мое событие». Уверен, что эти меры поддержат сборы на высоком уровне, – отметил Артем Могилин, и. о. директора дивизиона «Особенные решения» Сбербанка. – В первом квартале 2022 года пользователи СберВместе перечислили на добрые дела 46 млн руб., и я надеюсь, что во втором квартале мы не снизим планку и продолжим помогать тем, кому помощь нужна как воздух».

СберВместе – это сервис для ежедневной благотворительности на конкретные дела. Пользователям предлагается пожертвовать деньги на понятные благотворительные истории, когда нужно быстро собрать определенную сумму для спасения жизней детей и взрослых, содействия в их самореализации, сохранения природных экосистем, развития культурных проектов и на другие цели. Направить на доброе дело можно любую сумму. Все участвующие в проекте благотворительные фонды (а их более 200) и публикуемые истории проверяются Сбером, чтобы исключить мошенничество. А пользователю, внесшему свой вклад, поступает отчет о том, как были потрачены деньги. С момента запуска сервиса на нем было собрано более 565 млн руб.