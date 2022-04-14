0
0
50
НОВОСТИ

США не хотят разрастания конфликта до ситуации прямого столкновения с РФ - Госдеп

21:30 14.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недопущение прямого военного столкновения с Россией входит в число национальных интересов США. Об этом заявил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на видеоконференции, организованной Мичиганским университетом.

«Президент [США] должен быть уверен, что он заботится об интересах американского народа. Одним из этих интересов является обеспечение того, чтобы мы по мере своих возможностей не вступали в прямой конфликт с Россией, чтобы мы избегали действий, которые могут привести к более широкой войне. Мы хотим положить конец этой войне и российской агрессии [на Украине], а не расширять так, чтобы это не принесло никому пользы», — утверждал шеф американской дипломатии.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

21:15 14.04.2022
У России может возникнуть возможность выкупа самолетов у лизинговых компаний - СМИ
0
88
20:48 14.04.2022
Россия восстанавливает ж/д и автомобильное сообщение с Киргизией
0
123
20:30 14.04.2022
Туриндустрия Италии понесет ощутимые потери от «обнуления» российского туризма - ISTAT
0
153
20:15 14.04.2022
Около 100 домов повреждено после обстрела поселка Климово Брясной обрасти
0
202
19:45 14.04.2022
В Нагорном Карабахе заявили, что никогда не войдут в состав Азербайджана
0
227
19:21 14.04.2022
Со стороны Украины обстреляно еще одно село в Белгородской области
0
262
18:30 14.04.2022
Объемы валюты на счетах россиян за март уменьшились на 9,8 млрд долл
0
313
18:15 14.04.2022
Путин потребовал ускорить выполнение проектов по экспорту энергоресурсов на Юг и Восток
0
308
17:40 14.04.2022
Цены на нефтепродукты внутри России должны быть приемлемыми — Путин
0
341
17:12 14.04.2022
Британские власти будут направлять нелегалов в Руанду
0
368

Возврат к списку