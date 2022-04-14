США не хотят разрастания конфликта до ситуации прямого столкновения с РФ - Госдеп

21:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Недопущение прямого военного столкновения с Россией входит в число национальных интересов США. Об этом заявил в четверг американский госсекретарь Энтони Блинкен, выступая на видеоконференции, организованной Мичиганским университетом.

«Президент [США] должен быть уверен, что он заботится об интересах американского народа. Одним из этих интересов является обеспечение того, чтобы мы по мере своих возможностей не вступали в прямой конфликт с Россией, чтобы мы избегали действий, которые могут привести к более широкой войне. Мы хотим положить конец этой войне и российской агрессии [на Украине], а не расширять так, чтобы это не принесло никому пользы», — утверждал шеф американской дипломатии.