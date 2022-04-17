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Мужчина, застреливший спасателя в подмосковном Одинцово, задержан - ГУ МВД

17:50 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Мужчина, смертельно ранивший спасателя в подмосковном Одинцове, задержан. Об этом сообщил подмосковный главк МВД РФ.

«Сотрудниками подмосковной полиции задержан подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления в Одинцово Московской области», — сказали в ведомстве.

Представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий сообщила ТАСС, что спасатель позвонил в дверь квартиры. Ее владелец выстрелил через дверь и смертельно ранил мужчину. На место ЧП выехала следственно-криминалистическая группа СК, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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