Мэр Собянин рассказал о принятых мерах по повышению устойчивости столичной экономики

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Московские власти поддержат жителей столицы, оказавшихся под угрозой увольнения с работы. По словам мэра Сергея Собянина, на специальную программу, с учетом субсидий из бюджета РФ, будет выделено 3,36 млрд руб. Градоначальник сообщает, что проект предназначен для поддержки сотрудников иностранных фирм, пожелавших прекратить работу в РФ в связи с введенными против страны санкциями.



«По нашим оценкам, под риском потерять работу находится порядка 200 тыс. человек», - заявил Собянин в своем блоге. Как сообщил мэр, важно облегчить процесс перехода со старого места работы на новое. «Между приостановлением работы и фактическим закрытием компании проходит достаточно много времени, - констатирует чиновник. - Несколько недель и даже месяцев сотрудники могут находиться в вынужденном простое, получая компенсацию работодателя. На этот случай мы предлагаем организовать временные работы - комплектование архивов, текущий ремонт оборудования и тому подобные мероприятия, выполняя которые сотрудники будут получать дополнительный доход. Бюджетные субсидии для организации временных работ могут получить как предприятия, сотрудники которых находятся под риском увольнения, так и организации, готовые создать временные рабочие места для работников других предприятий».

Сотрудники, которым пока не удалось трудоустроиться, смогут участвовать в общественных работах. «Возможность заняться полезным делом и приобрести новые навыки предоставят центры госуслуг «Мои документы», летние павильоны «Здоровая Москва», парки и другие городские организации», - сообщил Собянин.

Также компании, массово принимающие граждан на работу, смогут получить бюджетные субсидии на адаптацию сотрудников к новым рабочим местам. Планируется, что в рамках программы помощь в трудоустройстве получат свыше 58 тыс. работников предприятий, приостановивших свою активность. «Из них порядка 12,5 тыс. человек пройдут переобучение и порядка 39 тыс. человек будут трудоустроены на временные и общественные работы. Программа поддержки работников, находящихся под риском увольнения, дополнит комплекс мероприятий по стабилизации ситуации на рынке труда, который мы утвердили несколько недель назад», - сообщил мэр.