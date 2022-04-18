Андрей Воробьев: «Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР»

16:22

Фото пресс-службы правительства Московской области



Более 350 т гуманитарной помощи собрали в рамках акции «Доброе дело», инициированной подмосковными школьниками. Уже сегодня в ДНР из распределительного центра в Домодедове прибыла фура с товарами первой необходимости, а также книжками, игрушками, рисунками о добре и мире.

«Доброе дело» стартовало меньше недели назад. Идею ребят поддержал губернатор Московской области Андрей Воробьёв и сам принял в ней участие, сдав гуманитарную помощь в Первомайской школе в городском округе Истра.

Сегодня, 18 апреля, на совещании с вице-губернаторами, заместителями председателя правительства Московской области, руководителями областных министерств и ведомств, главами городских округов Андрей Воробьёв поблагодарил школьников и их родителей за поддержку жителей Донбасса. Взрослые присоединились к акции в эту субботу. Они также смогли принести товары первой необходимости в каждую из 1,2 тыс. школ региона.

«Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям ДНР, ЛНР, городов, которые расположены уже дальше. Вы знаете, что там и взрослым, и детям нужна особая помощь – это и вода, и медикаменты, гигиена, продукты, – сказал Андрей Воробьев. – Наши дети, наши школьники, а их у нас почти миллион человек, вместе с родителями собирали гуманитарную помощь. Акция продолжается, запрос на нее есть. Поэтому все жители, предприятия, которые хотят участвовать, беспрепятственно могут это сделать».

Гуманитарная помощь передается из школ в волонтерские пункты муниципалитетов, оттуда ее доставляют в распределительный центр Домодедова, а затем – в ЛДНР и освобожденные территории.

«Самым активным днем, конечно же, стала суббота, когда школьники вместе с родителями и учителями принесли 180 тонн гуманитарной помощи. Это продукты питания, вода, консервы, сладости, детские книги и игрушки. В субботу у нас лидировали Орехово-Зуево, Подольск и Люберцы. А всего, в рамках акции, в топ вошли Подольск, Орехово-Зуево и Балашиха. Все ребята неравнодушно отнеслись к этой инициативе и участвовали живо и активно», – поделилась министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.

К совещанию по видеоконференцсвязи из города Ясиноватая Донецкой народной республики подключились члены подмосковной делегации и глава города. Вместе с волонтерами они раздают местным жителям гуманитарную помощь, собранную в рамках акции «Доброе дело».

«Хочу выразить вам благодарность. Сегодня мы видим людей, которые получают гуманитарную помощь. Это жители из освобожденных территорий нашего города и района, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Продуктовые наборы – большое подспорье. Но также нам необходимы строительные материалы. Количество разрушенных домов превысило несколько сотен, окон – несколько тысяч, также пострадали кровли. Все социальные объекты города требуют капитального ремонта», – поделился глава города Ясиноватая Дмитрий Шевченко.

Губернатор отметил, что Подмосковье продолжит помогать, гуманитарный груз будет формироваться из товаров, которые сейчас наиболее необходимы.

«Все, о чем вы говорите, в том числе о строительных материалах – подумаем, чем можем быть полезны. Мы понимаем, в какой сложной ситуации вы оказались, и наша задача – быть рядом с вами», – сказал Андрей Воробьёв.

Екатерина Швелидзе добавила, что сейчас на складе находится порядка 70 т гуманитарного груза. На этой неделе в ЛДНР и освобожденные территории уйдет еще две фуры. Одна из них отправилась сегодня. Среди 20 тонн, 5 – медикаменты, собранные совместно с министерством здравоохранения Московской области. Они будут доставлены в нейрохирургическое отделение Донецкой больницы.

К видеоконференцсвязи из распределительного центра в Домодедове подключились волонтеры.

«Мы работаем на складе с самого первого дня его открытия. Стабильно у нас 15 волонтеров. Присоединяются ребята и из стройотрядов. Работаем 24/7, ежедневно. Первую фуру акции «Доброе дело» мы отправили в субботу. Сегодня – вторую», – поделилась руководитель волонтерского штаба в городском округе Домодедово Наталья Борисова.

Андрей Воробьёв поблагодарил добровольцев: «Спасибо за вашу работу, ребята. Очень надеюсь, что будет получаться каждый день отправлять груз по адресам, где очень ждут то, что вы пакуете и собираете».

Внести свою лепту и помочь жителям Донбасса можно также в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте volontermo.ru. На сайте опубликован и полный список того, что необходимо. Это продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия – все, в чем нуждаются люди. Важно, чтобы товар был в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.