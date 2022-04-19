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Андрей Воробьев: Акция «Доброе дело» по сбору помощи для Донбасса будет продолжена

17:10 19.04.2022

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Фото пресс-службы губернатора Московской области
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв отметил, что акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи для жителей Донбасса оказалась очень востребованной, к ней присоединилось большое количество и детей, и взрослых.

«Это была идея учеников – поддержать жителей Донбасса, которым сейчас нужны забота и внимание, – сказал Андрей Воробьёв. – Пункты сбора гуманитарной помощи открыли прямо в школах. Сейчас собрано 400 тонн, на Донбасс ушли уже 2 фуры с самым необходимым – продукты, вода, медикаменты, средства гигиены. Маленькие дети кладут в коробки свои рисунки. Готовятся к отправке следующие машины».

Губернатор особо подчеркнул роль волонтеров. В работе по сбору гумпомощи задействовано более 1800 добровольцев.

«Помочь может каждый. Кроме школ, «гуманитарку» принимают в 130 волонтерских центрах Подмосковья – они есть в каждом муниципалитете. Адреса, контакты, график работы и рекомендуемые товары размещены на сайте volontermo.ru. Всего из Подмосковья отправили уже около 1000 тонн гуманитарной помощи», – сообщил губернатор.

Семья Андрея Воробьёва тоже передала гуманитарную помощь жителям Донбасса: «Самое главное, что это было от души, и я не сомневаюсь, что каждый из наших детей тоже запомнит этот свой добрый поступок. Поэтому и акция так называется – «Доброе дело».

Губернатор напомнил, что помимо пунктов в школах, в Московской области работает порядка 130 точек сбора гуманитарной помощи.

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