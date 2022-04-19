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Минпромторг разрешил временно снизить экологические требования к выпускаемым автомобилям

20:30 19.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минпромторг предложил в условиях санкций разрешить компаниям в РФ выпускать до 1 февраля 2023 года машины с пониженными требованиями, в том числе экологическими. Об этом сообщили ТАСС в министерстве.

«Минпромторг России разработал проект нормативного акта, утверждающий правила оценки соответствия колесных транспортных средств, выпускаемых в особый период, которые позволят выпускать автомобили с упрощенными требованиями, в том числе касающиеся экологии», — сказали в министерстве. Это позволит увеличить выпуск машин и расширит их выбор в продаже, считают в Минпромторге.

«Такой особый период предлагается установить до 1 февраля 2023 года. И в случае необходимости он может быть продлен», — добавили в Минпромторге. Соответствующий проект документа внесен в правительство РФ.

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