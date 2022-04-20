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Роскосмос начнет поставлять МБР "Сармат" в войска уже осенью

22:35 20.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поставки серийных межконтинентальных баллистических ракет «Сармат» в РВСН начнутся осенью. Об этом заявил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Осенью этого года после завершения летно-конструкторских испытаний „Сармата“ планируем начать поставки серийных тяжелых межконтинентальных баллистических ракет этого сверхоружия в Ракетные войска стратегического назначения», — написал Рогозин в своем Telegram-канале.

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