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Спад экономики РФ является трансформационным и будет масштабнее «ковидного» — эксперты ЦБ

21:20 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Текущий спад экономики РФ носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности, чем «коронакризисный» спад, следует из материалов департамента исследования и прогнозирования Банка России.

«В марте российская экономика вошла в фазу спада в результате беспрецедентных санкционных мер и сворачивания деловых связей с Россией многими зарубежными компаниями. В отличие от краткосрочного „коронакризисного“ спада, произошедшего в II квартале 2020 г., текущий спад с высокой вероятностью носит трансформационный, структурный характер и будет большим по масштабу и продолжительности при любых сценариях», — отмечают аналитики ЦБ.

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