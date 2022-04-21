США видят признаки оказания армией Китая поддержки ВС РФ — Белый дом
22:00 21.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Соединенные Штаты видят признаки оказания Народно-освободительной армией Китая (НОАК) поддержки Вооруженным силам России. С таким утверждением выступил в четверг заместитель помощника президента США по национальной безопасности Далип Сингх.
«Китайские корпорации и банки в основном осторожны, не допускают прямого обхода санкций [Запада в отношении Москвы] или заполнения [образовавшейся ниши] в плане [касающегося России] экспортного контроля. Однако есть вызывающие тревогу свидетельства того, что НОАК предоставляет поддержку российским вооруженным силам через ряд прямых и непрямых каналов», — заявил представитель Белого дома на онлайн-семинаре.
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