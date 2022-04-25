Власти Турции планируют вернуть на родину 1,5 млн сирийских беженцев — СМИ
16:12 25.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Турецкие власти в течение 15-20 месяцев планируют вернуть на родину порядка 1,5 млн беженцев из Сирии, сообщает в понедельник газета «Тюркие».
Беженцев планируется разместить в освобожденных от террористов районах, отмечает издание.
По последним данным, которые 22 апреля огласил глава турецкого МВД Сулейман Сойлу, в Турции насчитывается свыше 3,7 млн сирийских беженцев.
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