ЕК начала расследование против Венгрии из-за возможного нарушения верховенства закона

15:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении Венгрии из-за возможного нарушения Будапештом принципа верховенства права, соблюдение которого является условием для выделения средств из общего бюджета Евросоюза. Об этом сообщила в среду замглавы ЕК Вера Юрова.

«Сегодня мы отправляем в Венгрию письмо-уведомление об официальном запуске процедуры (определения нарушений — прим. ТАСС) бюджетных условий. Мы выявили проблемы, которые могут нарушать верховенство права в Венгрии и влиять на бюджет ЕС», — заявила она.