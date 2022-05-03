Глава NASA рассказал об отношениях астронавтов и космонавтов
20:05 03.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Я не вижу ничего, что нарушило бы эти профессиональные отношения», — сказал он. По словам Нельсона, речь идет об «очень стабильных, профессиональных отношениях между астронавтами и космонавтами, между центрами управления полетами в Москве и Хьюстоне, [об отношениях по] подготовке космонавтов в Америке и подготовке американских астронавтов в Москве и на Байконуре».При этом, по мнению главы НАСА, взаимодействие в космической отрасли с КНР представляет собой «совершенно другой опыт» для США. «Там не было никакой прозрачности, они очень скрытны. <…> Это очень странные отношения с космической программой КНР», — считает Нельсон.
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