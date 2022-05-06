За год сотрудники Сбера воспользовались сервисом телемедицины более 200 тысяч раз
17:29 06.05.2022
Телемедицина была включена в соцпакет ДМС Сбера в 2018 году и призвана предоставить сотрудникам удобный медицинский сервис, которым можно оперативно воспользоваться и получить консультацию профильного специалиста. Провайдером услуги является компания СберЗдоровье, количество консультаций в рамках телемедицины для сотрудников не ограничено.
Самыми востребованными специалистами в сервисе телемедицины за прошедший год оказались терапевты (в том числе специализирующиеся на лечении ковида), педиатры, гинекологи и психологи.
«Сбер постоянно совершенствует и расширяет пул необходимых и удобных сервисов для сотрудников, – подчеркнула начальник Управления вознаграждения и кадровой экспертизы Сбербанка Екатерина Герасимова. – Телемедицина – это удобный инструмент оперативной коммуникации с врачом и возможность получить второе мнение. Мы видим, как растет популярность сервиса, особенно его высоко ценят сотрудники, проживающие на удаленных территориях. В связи с цифровизацией и ускоряющимся темпом жизни телемедицина со временем станет привычным элементом заботы человека о своем здоровье».
«Цифровая медицина становится все более популярным инструментом помощи сотрудникам. Онлайн-обращения к врачу или психологу становятся все более востребованными у компаний абсолютно разных сфер. Телемедицина может решить до 50% вопросов врачам без посещения, – отметила исполнительный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Майя Сикирина. – Однако бывают ситуации, когда онлайн-консультаций недостаточно, и врач телемедицины может посоветовать запись на очный прием, который уже включен в полис ДМС. Такая «гибридная» медицина позволяет не просто закрыть медицинский кейс, но и существенно уменьшить затраты компаний на страхование здоровья сотрудников без снижения качества помощи».
НОВОСТИ
- 18:00 06.05.2022
- Вице-мэр Андрей Бочкарев: Москва ускорит темпы переселения участников программы реновации
- 17:50 06.05.2022
- В подмосковном поселке Зендиково прошла церемония присвоения звания «Населенный пункт воинской доблести»
- 17:50 06.05.2022
- На фоне инфляции почти половина жителей ФРГ ограничили траты - опрос
- 17:40 06.05.2022
- Для ослабления РФ Запад использует Украину как «пушечное мясо» - МИД КНР
- 16:50 06.05.2022
- Американский генерал Каволи назначен командующим силами НАТО в Европе
- 16:40 06.05.2022
- В Мадриде при взрыве в жилом доме пострадало более 15 человек
- 15:50 06.05.2022
- За публикацию дезинформации о ВС РФ суд в Москве заочно арестовал Невзорова
- 15:48 06.05.2022
- Замэра Бочкарев: Новые квартиры по программе реновации получили более 80 000 москвичей
- 15:40 06.05.2022
- Квартира в Геленджике и автомобиль Lada: Портал DA подвел итоги банкротных торгов 2021 года
- 15:40 06.05.2022
- Ольга Макеева назначена послом в Россию от ДНР - указ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать