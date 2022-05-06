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НОВОСТИ

За год сотрудники Сбера воспользовались сервисом телемедицины более 200 тысяч раз

17:29 06.05.2022

Сбер продолжает развивать для своих сотрудников удобные и эффективные сервисы, которые демонстрируют высокую востребованность среди пользователей. С мая 2021 года по май 2022 года они воспользовались более 200 тыс. раз консультациями врачей телемедицины – это в 7 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост был связан с продолжавшейся пандемией, а также желанием сотрудников сэкономить время при посещении врача в медицинской организации.
Телемедицина была включена в соцпакет ДМС Сбера в 2018 году и призвана предоставить сотрудникам удобный медицинский сервис, которым можно оперативно воспользоваться и получить консультацию профильного специалиста. Провайдером услуги является компания СберЗдоровье, количество консультаций в рамках телемедицины для сотрудников не ограничено.
Самыми востребованными специалистами в сервисе телемедицины за прошедший год оказались терапевты (в том числе специализирующиеся на лечении ковида), педиатры, гинекологи и психологи.
«Сбер постоянно совершенствует и расширяет пул необходимых и удобных сервисов для сотрудников, – подчеркнула начальник Управления вознаграждения и кадровой экспертизы Сбербанка Екатерина Герасимова. – Телемедицина – это удобный инструмент оперативной коммуникации с врачом и возможность получить второе мнение. Мы видим, как растет популярность сервиса, особенно его высоко ценят сотрудники, проживающие на удаленных территориях. В связи с цифровизацией и ускоряющимся темпом жизни телемедицина со временем станет привычным элементом заботы человека о своем здоровье».
«Цифровая медицина становится все более популярным инструментом помощи сотрудникам. Онлайн-обращения к врачу или психологу становятся все более востребованными у компаний абсолютно разных сфер. Телемедицина может решить до 50% вопросов врачам без посещения, – отметила исполнительный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Майя Сикирина. – Однако бывают ситуации, когда онлайн-консультаций недостаточно, и врач телемедицины может посоветовать запись на очный прием, который уже включен в полис ДМС. Такая «гибридная» медицина позволяет не просто закрыть медицинский кейс, но и существенно уменьшить затраты компаний на страхование здоровья сотрудников без снижения качества помощи».

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