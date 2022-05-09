До конца 2023 года будет запущена первая в Турции АЭС «Аккую» - СМИ

15:45 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Таийип Эрдоган сообщил в понедельник, что первая в стране АЭС «Аккую», которую сроит госкорпорация «Росатом», будет запущена до конца 2023 года.



«До конца 2023 года мы завершим строительство [первого реактора] АЭС „Аккую“, — приводит слова президента телеканал Эн-ти-ви.



Ранее сообщалось, что Росатом прилагает максимум усилий для завершения строительства первого блока АЭС «Аккую» в 2023 году. Турецкие власти также неоднократно сообщали, что не ожидают задержек в проекте строительства станции.



