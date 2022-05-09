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НОВОСТИ

Жертвы народа России в борьбе с нацизмом никогда не будут забыты – сторонники Ахмада Масуда

20:07 09.05.2022

Сторонники антиталибского Фронта национального сопротивления Афганистана (ФНСА) в России и странах СНГ поздравили президента Владимира Путина с Днем Победы.

«Уважаемый господин Президент, - говорится в праздничном обращении сторонников ФНСА. - Поздравляем Вас и всех граждан России с главным праздником Вашей страны и Вашего народа - Днем Победы 9 Мая! Народ России внес решающий вклад в разгром фашизма в 1945 году. Благодаря героизму ваших армии и флота была уничтожена тирания расового угнетения в Европе, диктатура нацистов, угрожавшая всему миру. Народ России понес в этой борьбе огромные жертвы, которые никогда не будут забыты».

По словам авторов обращения «сегодня народ Афганистана ведет борьбу за свое освобождение от тирании радикального расового угнетения»: «Нас вдохновляет подвиг тех, кто победил фашизм в 1945 году. Мы верим, что, как и ваш народ, победим в этой борьбе. Желаем Вам, господин Президент, и народу России мира и процветания! С Днем Победы!».

Андрей Серенко

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