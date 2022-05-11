Путин не планирует вводить военное положение в РФ на фоне спецоперации на Украине — Песков

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин не планирует вводить военное положение в стране на фоне специальной операции на Украине. Об этом заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

«Нет, этого в планах нет», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявление директора Национальной разведки США Эврил Хейнс, которая предположила, что Путин может ввести в России военное положение для поддержки операции по защите Донбасса.