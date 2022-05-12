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Россия должна отсрочить выплату долга за газ для страны, считает президент Молдавии

10:05 12.05.2022 Источник: Газета.Ru

Президент Молдавии Майя Санду считает, что Россия не должна настаивать на возвращении Молдавией долга за потребленный газ в сложный экономический период, указала она в интервью телеканалу TVR Молдова.

«Эти долги копились с 1994 года. Все это время их возмещения не требовали, а теперь просят у нас, да еще и в период, когда цены на газ так выросли. <…> На лицо политический подход», — поделилась свой точкой зрения политический лидер.

Государство готово отказываться от российского газа из-за низкой покупательской способности молдавских потребителей. Санду при этом добавила, что рядовые жители страны не смогут оплачивать более дорогое топливо западных производителей.

«Газпром» в октябре 2021 года согласился продлить соглашение с Молдавией, выдвинув главные условия — погашение долга за топливо и своевременные платежи.

Ранее официальный представитель российского концерна Сергей Куприянов сообщил, что долг «Молдовагаза» составляет $433 млн долларов, а с учетом просрочки платежей его общая сумма достигает $709 млн.  Газета.Ru

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