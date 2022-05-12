Подпавшие под ответные санкции РФ компании не смогут участвовать в поставках газа — Песков

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Зарубежные энергетические компании, подпавшие под ответные санкции Москвы, больше не смогут участвовать в процессе поставок газа из России. Рестрикции против них являются блокирующими, сообщил журналистам в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Накануне кабмин РФ утвердил перечень юридических лиц, в отношении которых вводятся ответные санкции. В него вошла 31 организация из ФРГ, Франции и других европейских стран, а также из Сингапура и США. Среди них в том числе бывшие европейские дочки «Газпрома», трейдеры и операторы подземных хранилищ газа.

«Там же санкции блокирующие в отношении этих компаний, — указал представитель Кремля в ответ на вопрос, как это решение отразится на поставках газа в Европу. — Поэтому с этими компаниями не будет никаких взаимоотношений, они просто запрещены». Песков подтвердил, что «эти компании не могут больше участвовать в процессе» поставок газа из РФ.