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НОВОСТИ

Новым президентом ОАЭ избран наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян

15:00 14.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Высший федеральный совет Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) избрал в субботу новым президентом страны наследного принца Абу-Даби шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна. Об этом сообщило государственное информационное агентство ОАЭ ВАМ.

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