Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения-2022»
11:35 15.05.2022
25 стран прошли в финал после двух отборочных туров. По результатам судейского голосования 1 место занимала Великобритания, затем в списке шла Швеция и Испания. Букмейкеры утверждали, что лидером будет Украина. После оглашения ведущими зрительского голосования в таблице произошли изменения. На первом месте оказалась Украина с большим отрывом — 631 балл. Второе место заняла Великобритания, третье — Испания.
Во время своего выступления солист группы нарушил правила и стал выкрикивать со сцены политические лозунги. За это группу должны были дисквалифицировать, но не стали. «Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы Евровидения.
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