Украинская группа Kalush Orchestra стала победителем «Евровидения-2022»

11:35

Ежегодный конкурс песни среди стран Европейского вещательного союза "Евровидение" в этом году прошел в Турине. Россия от участия в конкурсе оказалась отстранена из-за ситуации на Украине.Победителем конкурса "Евровидение" стала группа из Украины Kalush Orchestra с композицией Stefania, финал конкурса прошел 14 мая в субботу в Турине.

25 стран прошли в финал после двух отборочных туров. По результатам судейского голосования 1 место занимала Великобритания, затем в списке шла Швеция и Испания. Букмейкеры утверждали, что лидером будет Украина. После оглашения ведущими зрительского голосования в таблице произошли изменения. На первом месте оказалась Украина с большим отрывом — 631 балл. Второе место заняла Великобритания, третье — Испания.

Во время своего выступления солист группы нарушил правила и стал выкрикивать со сцены политические лозунги. За это группу должны были дисквалифицировать, но не стали. «Мы понимаем глубокие чувства вокруг Украины в данный момент и считаем, что заявления Kalush Orchestra и других исполнителей, выражающих поддержку украинскому народу, носят гуманитарный, а не политический характер», — заявили организаторы Евровидения.



