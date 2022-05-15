Кулеба хочет обсудить с Блинкеном увеличение поставок оружия Украине

12:40 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил увеличение помощи Украине, в том числе поставок оружия.



«Встретился с Блинкеном в Берлине. [Обсудили] увеличение поставок оружия и другой помощи Украине. Договорились тесно работать, чтобы украинские продукты доходили до потребителей в странах Африки и Азии», — написал он в своем «Твиттере» и выложил фото с Блинкеном.



В Берлине проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.



