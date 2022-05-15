Кулеба хочет обсудить с Блинкеном увеличение поставок оружия Украине
12:40 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Встретился с Блинкеном в Берлине. [Обсудили] увеличение поставок оружия и другой помощи Украине. Договорились тесно работать, чтобы украинские продукты доходили до потребителей в странах Африки и Азии», — написал он в своем «Твиттере» и выложил фото с Блинкеном.
В Берлине проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.
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