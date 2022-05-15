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Кулеба хочет обсудить с Блинкеном увеличение поставок оружия Украине

12:40 15.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что встретился в Берлине с госсекретарем США Энтони Блинкеном и обсудил увеличение помощи Украине, в том числе поставок оружия.

«Встретился с Блинкеном в Берлине. [Обсудили] увеличение поставок оружия и другой помощи Украине. Договорились тесно работать, чтобы украинские продукты доходили до потребителей в странах Африки и Азии», — написал он в своем «Твиттере» и выложил фото с Блинкеном.

В Берлине проходит неформальная встреча руководителей внешнеполитических ведомств государств — членов НАТО.

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