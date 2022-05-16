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ПВО РФ сбили украинский самолет Су-24 в районе Змеиного — МО

12:20 16.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские средства ПВО уничтожили в районе острова Змеиный самолет Су-24 Украины, а также два самолета Су-25 в районе Николаевской области и населенного пункта Великая Камышеваха. Об этом заявил в понедельник официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.

«Российскими средствами противовоздушной обороны в районах населенных пунктов Евгеновка Николаевской области и Великая Камышеваха сбиты в воздухе два самолета Су-25 Воздушных сил Украины. Кроме того, в районе острова Змеиный сбит один украинский самолет Су-24», — сказал он.

По словам Конашенкова, над населенными пунктами Новосветловка Луганской Народной Республики, Дементиевка, Изюм и Малые Проходы Харьковской области, Донецк, Высокое и Калиновское Донецкой Народной Республики уничтожены десять украинских беспилотных летательных аппаратов, в том числе два реактивных Ту-143 «Рейс» советского производства.

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