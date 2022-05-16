В РПЦ опасаются, что русские монахи могут быть выселены со Святой Горы Афон

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

В Русской православной церкви (РПЦ) опасаются, что русских монахов Афона могут насильственно выселить со Святой Горы. Это, не исключено, будет связано с предстоящим в конце мая визитом Константинопольского патриарха Варфоломея на Афон, заявил в понедельник секретарь по межрелигиозным отношениям отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата священник Димитрий Сафонов.

«Планируется визит патриарха Варфоломея на Афон в конце мая, и, возможно, это совпадет с полицейской акцией, которую уже проводили полицейские Греции в отношении несогласных с политикой Варфоломея монахов монастыря Эсфигмен. Я сейчас не говорю, что монастырь Эсфигмен правильную линию занимал, это отдельный разговор, но как прецедент: просто политическое выселение монахов, насильственное, с применением силы, с применением спецсредств. И мы опасаемся, что, возможно, такое же грозит и русскому монашеству, русским монахам Афона», — сказал священник на пресс-конференции.

Он отметил, что политическая власть над Афоном принадлежит властям Греции. «Патриарх Варфоломей недавно посещал Грецию и встречался с премьер-министром, получил от него, согласно прессе, согласно открытым источникам, согласие на выселение русского монашества с Афона», — добавил представитель ОВЦС.