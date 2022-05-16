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НОВОСТИ

Сбербанк реструктурировал клиентам кредиты на 9 миллиардов рублей

19:56 16.05.2022

Сбербанк не испытывает проблем с задолженностью по кредитам – обращения за реструктуризацией есть, но их немного. Об этом сообщил первый заместитель председателя правления Сбербанка Кирилл Царев в интервью телеканалу «Россия 24».

По его словам, банк реструктурировал более 22 тыс. кредитных договоров на сумму более 9 млрд руб. «У Сбербанка довольно консервативный кредитный портфель. Мы всегда очень внимательно относимся к уровню закредитованности – для нас очень важно выдать кредит клиенту, который может его погасить. Поэтому мы в принципе считаем, что с кредитным портфелем в целом все нормально. И мы видим, что население может обслуживать те кредиты, которые взяло по крайней мере в Сбербанке», – сказал первый зампред правления Сбербанка.

Как отметил Кирилл Царев, клиенты обращаются за кредитными каникулами, но их не так много. «Напомню, что эти каникулы предоставляются, когда у клиента сокращаются размеры его доходов, и это необходимо подтвердить. Поэтому этот продукт есть, он работает, но я не могу сказать, что он носит лавинообразный характер», – подчеркнул он.

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