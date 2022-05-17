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НОВОСТИ

Киев заявляет, что страна не является русофобской, но факты говорят об обратном — Лавров

12:20 17.05.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим говорит, что Украина не является русофобской страной, но факты говорят о другом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Сейчас киевский режим говорит о происходящем в своей стране, что страна не является русофобской, а там запрещены все законы, и что страна не является неонацистской, хотя факты налицо», — отметил он.

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