Киев заявляет, что страна не является русофобской, но факты говорят об обратном — Лавров

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киевский режим говорит, что Украина не является русофобской страной, но факты говорят о другом. Об этом заявил во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».

«Сейчас киевский режим говорит о происходящем в своей стране, что страна не является русофобской, а там запрещены все законы, и что страна не является неонацистской, хотя факты налицо», — отметил он.